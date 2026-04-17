В омских садиках после многолетней стабильности сменились пять заведующих

Центр развития ребёнка — детсад № 341 на бульваре Заречный с 27 марта возглавляет Вероника Вебер, ранее бывшая заместителем. Её предшественник Михаил Михайлов пришёл к руководству в 2019 году. В детсаду № 5 на Конева с 24 марта и.о. заведующей назначена Лариса Тонких (бывший старший воспитатель). Юлия Петрухина, руководившая с февраля 2024-го, покинула кресло. Наконец, детсад № 14 на 27-й Северной с 17 марта вновь сменил и.о.: теперь это Елена Холецкая, а Серик Алимжанов, занимавший пост с июня 2025-го, уступил место.