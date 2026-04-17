Под Красноярском у «дачных бутлегеров» изъяли алкоголь почти на 7 млн рублей (видео)

Оперативники краевой полиции изобличили троих жителей Красноярского края в изготовлении на даче фальсифицированного алкоголя и пресекли деятельность подпольного цеха.
Установлено, что криминальный бизнес в 2020 году организовали 60-летний мужчина и его 33-летний сын. Площадкой для производства и складирования спиртосодержащей жидкости стал их дачный участок в Емельяновском районе. К реализации нелегальной схемы родственники привлекли 45-летнего знакомого. Готовую продукцию бутлегеры сбывали жителям Красноярска и соседних муниципалитетов.
«В ходе обыска в специально оборудованном помещении полицейские обнаружили 21 резервуар объемом 500 литров каждый, свыше 270 пятилитровых бутылок, а также набор пищевых добавок и красителей для подкрашивания продукта. Всего из незаконного оборота изъято порядка 11 тысяч литров алкогольных напитков сомнительного качества, стоимость которых превышает 6,7 млн рублей», — рассказали в ГУ МВД.
Деятельность фигурантов пресекли в декабре 2025 года. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот алкогольной продукции, совершенные организованной группой в особо крупном размере». Расследование продолжается.
