Под Красноярском у «дачных бутлегеров» изъяли алкоголь почти на 7 млн рублей (видео)

Установлено, что криминальный бизнес в 2020 году организовали 60-летний мужчина и его 33-летний сын. Площадкой для производства и складирования спиртосодержащей жидкости стал их дачный участок в Емельяновском районе. К реализации нелегальной схемы родственники привлекли 45-летнего знакомого. Готовую продукцию бутлегеры сбывали жителям Красноярска и соседних муниципалитетов.