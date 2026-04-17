Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минусинске стартовал второй поток федеральной программы «СВОй бизнес»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Программа разработана для участников спецоперации, членов их семей и ветеранов боевых действий.

Источник: НИА Красноярск

За пять дней бойцы и их близкие изучат основы предпринимательства, разработают бизнес-планы, узнают о налогах, посетят предприятия и изучат опыт действующих предпринимателей. В финале каждый представит свой проект и получит сертификат.

Отдельный модуль посвятят федеральным и региональным мерам поддержки малого бизнеса, а также сервисам платформы МСП.РФ, которая работает в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«В Красноярском крае программа “СВОй бизнес” пройдёт во второй раз. В этом году к участникам из южных территорий присоединились ветераны из Хакасии. Образовательные модули выстроены так, чтобы каждый под руководством наставников проработал свои инициативы и получил готовый к реализации бизнес-проект», — отметил руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства края Роман Мартынов.

Программа реализуется с 2025 года и уже охватила более тысячи участников из 45 регионов. Она помогает ветеранам освоить навыки ведения бизнеса, получить новые перспективы для самореализации и укрепить экономическую стабильность семьи.

Образовательный проект организован при поддержке партии «Единая Россия», агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края, регионального центра «Мой бизнес», «Опоры России», Корпорации МСП и фонда «Защитники Отечества».

