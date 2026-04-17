В Минусинске стартовал второй поток федеральной программы «СВОй бизнес»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Программа разработана для участников спецоперации, членов их семей и ветеранов боевых действий.
За пять дней бойцы и их близкие изучат основы предпринимательства, разработают бизнес-планы, узнают о налогах, посетят предприятия и изучат опыт действующих предпринимателей. В финале каждый представит свой проект и получит сертификат.
Отдельный модуль посвятят федеральным и региональным мерам поддержки малого бизнеса, а также сервисам платформы МСП.РФ, которая работает в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«В Красноярском крае программа “СВОй бизнес” пройдёт во второй раз. В этом году к участникам из южных территорий присоединились ветераны из Хакасии. Образовательные модули выстроены так, чтобы каждый под руководством наставников проработал свои инициативы и получил готовый к реализации бизнес-проект», — отметил руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства края Роман Мартынов.
Программа реализуется с 2025 года и уже охватила более тысячи участников из 45 регионов. Она помогает ветеранам освоить навыки ведения бизнеса, получить новые перспективы для самореализации и укрепить экономическую стабильность семьи.
Образовательный проект организован при поддержке партии «Единая Россия», агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края, регионального центра «Мой бизнес», «Опоры России», Корпорации МСП и фонда «Защитники Отечества».