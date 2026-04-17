В Хабаровском крае вынесли приговор мужчине за сбыт трекера с прослушкой.

Суд по Хабаровскому краю добавил, что действия обвиняемого полностью соответствуют составу преступления по факту незаконного сбыта специальных технических средств. С учетом признания вины, мужчине назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев. На данный период на него возложены дополнительные обязанности по соблюдению общественного порядка. Источником информации выступили официальные данные Центрального районного суда.