В Хабаровском крае вынесли приговор мужчине за сбыт трекера с прослушкой.

Судебные органы Хабаровского края завершили рассмотрение дела в отношении жителя Комсомольска-на-Амуре, занимавшегося реализацией запрещенной электроники. Инцидент связан с попыткой продажи специфического технического устройства через Интернет. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По материалам следствия, мужчина нашел на улице упаковку с техникой, в которой находился GPS-трекер со встроенным микрофоном. Согласно законодательству РФ, подобные аппараты запрещено свободно продавать или передавать третьим лицам без специальной лицензии. Несмотря на это, горожанин выставил находку на продажу в сети.
Суд по Хабаровскому краю добавил, что действия обвиняемого полностью соответствуют составу преступления по факту незаконного сбыта специальных технических средств. С учетом признания вины, мужчине назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев. На данный период на него возложены дополнительные обязанности по соблюдению общественного порядка. Источником информации выступили официальные данные Центрального районного суда.
