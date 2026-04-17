Хоккей с мячом и регулярные пробежки: «Доступный спорт» продолжается в Хабаровском крае

Год спорта продолжается в крае. Для всех организованы различные спортивные активности и тренировки. Мероприятия проходят в рамках проекта «Доступный спорт» по госпрограмме «Спорт России», инициированной президентом страны Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
18 апреля всех желающих приглашают на бесплатную тренировку (0+)по бегу для подготовки к Всероссийскому полумарафону «Забег.РФ» (0+), который состоится 23 мая в Хабаровске. Занятие подходит для людей с любым уровнем подготовки. Начало в 9:00 в легкоатлетическом манеже. С собой необходимо взять сменную чистую обувь. Необходима регистрация по ссылке.
Также в эту субботу, 18 апреля, жителей краевой столицы приглашают на забег (0+) в 5 км. Старт в 09:00. Точка сбора: набережная стадиона им. Ленина (старт от сцены у речного вокзала).
Кроме того, любителей бега приглашают принять участие в бесплатной тренировке (0+), которая состоится 22 апреля в 19:30 в спортивном комплексе «Ерофей» в Хабаровске. Обязательна предварительная запись по телефону 8 (914)316−76−56.
В краевой столице проходит набор детей в бесплатную группу для занятий по хоккею с мячом. Тренер ждет спортсменов 2017—2020 годов рождения. Запись по телефону 8 (914)202−92−59. Занятия три раза в неделю: понедельник, среда, пятница 17:00−19:00 или 10:00−12:00 — в зависимости от группы. Тренировки проходят на стадионе «Нефтяник».
Всех желающих приглашают принять участие в видеоконкурсе «Спортивный движ» (0+). Прием работ открыт до конца лета. Итоги и объявление победителей в сентябре 2026 года. Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке.
Напомним, что в Хабаровском крае 2026-й год объявлен Годом спорта. С такой инициативой выступил глава региона Дмитрий Демешин на итоговом расширенном заседании правительства. В этом году регион вновь является организатором значимых всероссийских и международных мероприятий.
Добавим также, что проект «Доступный спорт» способствует достижению национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей». К 2030 году доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна вырасти до 70% — такую задачу поставил президент России Владимир Путин. Кроме этого, глава региона Дмитрий Демешин поручил создавать условия для активного досуга жителей в каждом дворе, что также необходимо учитывать главам муниципалитетов при благоустройстве территорий.