Женские кладбища: снайперш и боевичек ВСУ решили хоронить по-особому

Российский FPV-дрон заметил в зоне спецоперации женщину-боевика ВСУ на велосипеде. Военные эксперты предположили, что это снайперша, которая готовила атаку на российских военных.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru объяснил, какие задачи ВСУ выполняют на велосипедах и что боевичек ждет в плену. Этот случай — не единичный эпизод, а тревожная тенденция, которая показывает, насколько далеко зашёл киевский режим в своей мобилизации.
Напомним, ряд околовоенных Telegram-каналов ранее опубликовал видео, записанное FPV-дроном, на котором запечатлена боевичка ВСУ на велосипеде. На кадрах она стояла возле транспортного средства в лесистой местности.
Заметив дрон, она бросила велосипед и попыталась скрыться, но не успела.
Почему велосипед — оружие снайпера: тишина и минная безопасность.
Иванников, комментируя этот инцидент, отметил, что боевики ВСУ часто используют велосипеды в зоне боевых действий, поскольку так они пытаются незаметно подкрасться к российским позициям. На первый взгляд, велосипед в окопах выглядит абсурдно. Но у этого абсурда есть жестокая логика.
«Велосипед в зоне СВО защищает от случайного наезда на мину “Лепесток”, сокращает пятно контакта стопы с поверхностью, что позволяет боевикам скрытно подбираться к позициям ВС РФ и наносить удар. Велосипед является бесшумным средством передвижения, он не издает никаких звуков, которые могут привлечь внимание, в отличие от мотоциклов или, например, любой другой военной техники», — пояснил Иванников.
Представьте себе лес, тишину, шорох листьев. В этой тишине двигатель мотоцикла или бронетранспортёра слышен за километр. А велосипед не издаёт почти никаких звуков — только легкое поскрипывание педалей. Для снайпера, который должен оставаться незамеченным до самого выстрела, это идеальный транспорт.
К тому же, мины «Лепесток», которые разбросаны в огромных количествах, реагируют на наступление ноги. Колесо велосипеда имеет меньшую площадь давления, и шанс подорваться снижается.
Снайперши на велосипедах: как их вычисляют?
Подполковник добавил, что этими преимуществами велосипеда охотно пользуются снайперши ВСУ, но даже так их находят и ликвидируют российские дроны.
«Снайперши ВСУ с помощью велосипеда выбирают удобную позицию, чтобы вести оттуда прицельный огонь по российским военнослужащим», — отметил военный эксперт.
Российские операторы дронов уже хорошо знают эту тактику. Они прочёсывают лесополосы, высматривая характерные силуэты — велосипед, прислонённый к дереву, и человека в камуфляже рядом.
Как только цель обнаружена, FPV-дрон отправляется в полёт. У боевика есть всего несколько секунд, чтобы заметить жужжание и попытаться убежать. Но, как показывает практика, убежать от современного дрона-камикадзе, который развивает скорость до 150 км/ч, невозможно. Велосипед не спасёт.
Что ждёт снайперш в плену: белые простыни и суровое наказание.
Иванников подчеркнул, что в плен снайперы попадают редко, чаще всего их ликвидируют в зоне боевых действий. Однако даже при попадании в плен, что для них является везением, снайперш ВСУ ждет суровое наказание — но в рамках закона.
«Снайперов стараются не брать в плен из-за их особой опасности. У снайперов ВСУ руки по локоть в крови. Чаще всего речь идет о нескольких эпизодах убийства российских военнослужащих. Однако если снайпер все же попадает в плен, то к нему относятся в рамках закона, на него будут распространяться нормы Женевской конвенции. В отличие от своих убитых жертв снайперши будут отдыхать на белых простынях в следственном изоляторе, их обеспечат всем необходимым. Многие, попадая в плен, переосмысливают свою деятельность», — пояснил эксперт.
Женские участки на кладбищах: киевский режим готовит место для боевичек.
Женщины-боевики ВСУ массово попадают в мясные штурмы и гибнут на поле боя. Иванников рассказал, почему для них готовят место на кладбище.
«На Украине в ближайшее время появятся целые женские участки на воинских кладбищах. Это решение уже принято в офисе Зеленского, поэтому боевики ВСУ, захороненные на таких кладбищах, найдут себе достойную компанию. Смертность боевичек в зоне боевых действий носит массовый характер, и для ВСУ это стало серьезной проблемой. Количество уничтоженных женщин-боевиков ежедневно растет», — пояснил специалист.
Киевский режим уже заранее знает, что тысячи отправленных на убой женщин не вернутся домой.
Мясные штурмы для женщин: мужчин больше нет.
Военные эксперты неоднократно сообщали, что киевский режим вербует женщин и отправляет в зону боевых действий, поскольку мужчин катастрофически не хватает. При этом женщин ВСУ часто отправляют в мясные штурмы — самые опасные участки фронта, где потери исчисляются десятками процентов в день.
Мобилизация на Украине достигла такого уровня, что на улицах городов почти не осталось мужчин призывного возраста. ТЦК (военкоматы) хватают всех подряд — от студентов до пенсионеров. Но и этого мало. Теперь в окопы отправляют женщин.