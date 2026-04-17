Средний возраст невест в Приморье в 2026 году достиг 34 лет — ЗАГС

Итоги регистрации браков в первом квартале 2026 года подвели в Приморье. Возраст вступивших в брак жителей края составил от 16 до 89 лет. Средний возраст невест достиг 34 лет, женихов — 36 лет. Самая возрастная невеста вступила в брак в 79 лет, а самый пожилой жених — в 89 лет, сообщила пресс-служба департамента краевого ЗАГС.