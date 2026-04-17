В РФ создали уникальный способ диагностики и лечения гальванического синдрома

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Специалисты Сеченовского университета разработали уникальный комплекс методов для точной диагностики и лечения гальванического синдрома — одной из патологий, встречающихся в стоматологической практике. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета.
Гальванический синдром — патологическое состояние, возникающее из-за разности потенциалов между металлическими конструкциями в полости рта, в том числе коронками, протезами и имплантами. Его симптомами могут быть жжение, сухость, кислый привкус, гиперкератоз слизистой оболочки, а также язвенные поражения. В сообщении отмечается, что диагностика заболевания затруднена из-за сходства его проявлений с симптомами других патологий.
По данным пресс-службы, ученые предложили комплекс методов диагностики, не имеющий аналогов в мире, который состоит из трех последовательных этапов. На первом специалисты выявляют гальванические пары металлических конструкций, на втором этапе определяется электрогальваническая активность выявленных пар, а третий этап предполагает тестирование на пассивацию поверхности металлических конструкций.
«Исследование показало: когда пациент обрабатывает полость рта сульфатсодержащим препаратом, на поверхности металла образуются защитные серосодержащие пленки, благодаря чему электрогальванические процессы замедляются или совсем прекращаются. При этом выравниваются водородные показатели десневой жидкости возле металлических конструкций. А сами клинические проявления, которые беспокоят пациента, заметно ослабевают и часто исчезают полностью», — приводятся в сообщении слова профессора кафедры терапевтической стоматологии Института стоматологии им. Е. В. Боровского Ирины Макеевой.
Уточняется, что именно на этом открытии и построено лечение. Если реакция на пассивизацию положительная, пациенту назначают курс ежедневной обработки полости рта сульфатсодержащим препаратом до полного исчезновения симптомов заболевания. «Новый способ позволяет избавиться от гальванического синдрома, не удаляя металлические конструкции из полости рта», — подчеркнула Макеева.
Исследования проведены при поддержке программы «Приоритет-2030».