Самолет-разведчик почти два часа летал над Черным морем: определен маршрут следования натовского боинга

Западные разведчики вновь наведались в акваторию Черного моря. Операция проведена 16 апреля. Известно, что самолет НАТО находился над Черным морем у границ Украины почти два часа. Об этом свидетельствуют полетные данные борта, транслирует РИА Новости.
Операция НАТО проведена при участии самолета Boeing E-3A Sentry. Известен маршрут разведывательного судна.
Так, натовский самолет около 14:00 вылетел из аэропорта города Конья в Турции. Затем борт пролетел вдоль черноморского побережья страны над Болгарией. Следующей точкой стала Румыния. Самолет провел какое-то время над территорией страны и стал летать недалеко от границы с Украиной.
Над Черным морем Boeing E-3A Sentry находился чуть менее двух часов. Он вернулся в воздушное пространство Болгарии к 16:00. Мотивы и результаты операции остаются неизвестными.
Кроме того, у границ с Ленобластью и Карелией заметили самолет-разведчик Gulfstream IV. Борт производства Швеции вылетел на задание ранним утром 16 апреля с авиационной базы Мальмен. Самолет пролетел вдоль российской границы и изменил свой курс в районе Норвегии. Тот же борт совершал разведывательный полет 9 апреля. Самолет наблюдал за российско-финской границей. Тогда он взлетел из финского Тампере.
На этой неделе активность проявил также самолет-разведчик ВВС Великобритании. Boeing RC-135W Rivet Joint пролетел над Черным морем 13 апреля. Борт начал полет с базы Уоддингтон в Соединенном Королевстве. Затем самолет пролетел над Румынией. Далее разведчик кружил над восточной частью Черного моря. Полет длился несколько часов.
Продолжительностью разведывательной операции отличился самолет ВВС Швеции 19 марта. Его зафиксировали у границ Мурманской области. Самолет-разведчик выполнял полет вблизи российских регионов. Он находился в небе порядка пяти часов. Воздушное судно вылетело утром 19 марта из финского Тампере. Основная часть маршрута проходила над Финляндией. Самолет пролетел вдоль границы с Мурманской областью, а затем направился в сторону Ленинградской области и Петербурга.