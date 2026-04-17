Самолет-разведчик почти два часа летал над Черным морем: определен маршрут следования натовского боинга

Кроме того, у границ с Ленобластью и Карелией заметили самолет-разведчик Gulfstream IV. Борт производства Швеции вылетел на задание ранним утром 16 апреля с авиационной базы Мальмен. Самолет пролетел вдоль российской границы и изменил свой курс в районе Норвегии. Тот же борт совершал разведывательный полет 9 апреля. Самолет наблюдал за российско-финской границей. Тогда он взлетел из финского Тампере.