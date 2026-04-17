Авантюра Сырского: раскрыт план нового контрнаступа ВСУ, бои начались

Вооруженные силы Украины стягивают войска в приграничных к Курской и Брянской областям районах в рамках подготовки к весенне-летнему наступлению, армия РФ фиксирует скопления войск и наносит упреждающие удары. Об этом aif.ru заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Военные эксперты ранее неоднократно отмечали, что украинские военные попытаются наступать на харьковском направлении в текущую весенне-летнюю кампанию, как только подсохнет земля.
«Наша разведка показывает, что наблюдается сосредоточение личного состава и боевой техники в граничащих с Курской, Белгородской и Брянской областями районах. Но как только это всё выявляется, по ним сразу наносятся удары. Скорее всего, киевский режим готовится к весенне-летнему наступлению, о котором они так давно говорят», — подчеркнул Липовой.
По его мнению, в ВСУ наблюдается катастрофическая нехватка личного состава, техники и вооружения.
«Навряд ли это будет серьезным наступлением. Скорее всего, оно перерастет в затыкание дыр, которые каждый день образуются у ВСУ на линии боевого соприкосновения. Они будут постепенно рассредотачиваться для того, чтобы не допустить обвала фронта на тех или иных направлениях», — резюмировал генерал-майор.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные освободили село Волчанские Хутора в Харьковской области.