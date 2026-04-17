Фестиваль современного искусства «Норильские сезоны»: увидеть российский театр во всем его многообразии

Режиссер Петр Шерешевский взял за основу пьесу Генрика Ибсена «Кукольный дом» и переписал ее вместе с актерами так, что диалоги героев, придуманные почти полтора столетия назад, зазвучали с новой силой и актуальностью. Локальная история разлада и крушения одной семьи показана с ювелирной достоверностью — в спектакле задействован излюбленный режиссерский прием съемки на камеры и трансляции крупных планов, так что любое эмоциональное переживание становится явным. Используя современные технологии, Шерешевский работает с традицией русского психологического театра и создает современное сценическое высказывание о семейных отношениях и личной свободе.