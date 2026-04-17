Фестиваль современного искусства «Норильские сезоны»: увидеть российский театр во всем его многообразии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Норильске, на сцене Заполярного театра драмы им. Вл. Маяковского, стартует фестиваль современного искусства «Норильские сезоны». В этом году фестиваль представит спектакли ведущих российских театров. Мультижанровая афиша задумана таким образом, чтобы норильчане увидели российский театр во всем его многообразии.
Второй год подряд фестиваль проводится при поддержке компании «Норникель».
Откроет Фестиваль 21 и 22 апреля документальная работа московского театра имени Вл. Маяковского — «Поиск продолжается».
Спектакль создан режиссером Дмитрием Крестьянкиным при участии поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и посвящен острой социальной проблеме пропажи детей. В основу сюжета легли реальные истории про подростков, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Лаконичная сценическая форма, легко узнаваемые ситуации человеческого недопонимания и тотального одиночества, а также искренняя игра молодых артистов труппы — неизменно вызывают живой зрительский отклик. Неотъемлемой частью постановки является обсуждение увиденного с координатором «ЛизаАлерт», которое зачастую становится для зрителей не менее значительным переживанием, чем сам спектакль.
Осенней частью программы станет спектакль Московского театра юного зрителя — «Медовый месяц в “Кукольном доме”», увидеть который норильчане смогут 12 и 13 сентября.
Режиссер Петр Шерешевский взял за основу пьесу Генрика Ибсена «Кукольный дом» и переписал ее вместе с актерами так, что диалоги героев, придуманные почти полтора столетия назад, зазвучали с новой силой и актуальностью. Локальная история разлада и крушения одной семьи показана с ювелирной достоверностью — в спектакле задействован излюбленный режиссерский прием съемки на камеры и трансляции крупных планов, так что любое эмоциональное переживание становится явным. Используя современные технологии, Шерешевский работает с традицией русского психологического театра и создает современное сценическое высказывание о семейных отношениях и личной свободе.
А 2 и 3 октября в Норильске состоится уникальный Вечер балета в исполнении танцовщиков Санкт-Петербургского театра балета им. Леонида Якобсона. Программа составлена из трех отделений и в таком виде будет представлена исключительно для норильчан. Спектакль начнется с «Блестящего дивертисмента» — балетных миниатюр самого Леонида Якобсона, сочинившего оммаж танцу XVIII века. Следующая часть — «598 тактов» в постановке Вячеслава Самодурова, одного из главных российских хореографов работающих в стиле неоклассики. И завершит вечер Grand pas из балета «Пахита» в хореографии Мариуса Петипа и Леонида Якобсона, которое неизменно становится главным украшением балетных гала во всем мире.
Особое место занимает специальная образовательная программа Фестиваля.
Как подчеркнула старший вице-президент «Норникеля» Лариса Геннадьевна Зелькова: "Сегодня Норильск — это город, в котором рождаются новые художественные высказывания, основанные на локальном опыте и идентичности.
Важной частью фестиваля станет лаборатория документального театра под руководством Дмитрия Крестьянкина, которая естественным образом масштабируется в постоянную театральную студию для подростков в Норильске. Это один из примеров того, как соучастие горожан становится основой для системных форматов.
Мы рассматриваем креативные индустрии как часть реальной экономики, на которую в городах есть растущий запрос. Именно поэтому ключевая задача создавать институции и инструменты, которые дают стимул и возможности молодым, талантливым и креативным авторам реализовываться и связывать своё будущее с городом".
Театральная студия под руководством Дмитрия Крестьянкина для подростков откроется 23 апреля. Артисты и педагоги из Норильска, а также приглашенные специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга будут заниматься с ребятами актерским мастерством. Результатом этой работы станет открытый показ эскиза спектакля в конце мая.
С 4 по 12 сентября ведущие российские хореографы Алексей Нарутто и Ольги Тимошенко проведут лабораторию по современному танцу для подростков. Лаборатория будет включать мастер-классы по разным техникам танца, элементы боевых единоборств и спортивных игр. По итогу участники под руководством хореографов создадут свой собственный пластический спектакль.
Напомним, впервые «Норильские сезоны» прошли в 2025 году. В программу вошли три ярких проекта: двухчасовой концерт «Сказки по нотам» в исполнении Государственного симфонического оркестра России им. Е. Ф. Светланова, легендарная постановка «Волки и овцы» театра «Мастерская П. Н. Фоменко» и музыкальная сказка «Бременские музыканты» Театра им. Моссовета в современном исполнении. Образовательная программа включала в себя творческие встречи, мастер-классы, лабораторию по Театру Предмета Михаила Плутахина и лабораторию «театра горожан» под руководством режиссера Дмитрия Крестьянкина. Фестиваль стал ярким культурным событием в жизни города и заложил основу для дальнейшего развития региона.
