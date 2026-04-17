В Красноярске разработают проект реконструкции детского кинотеатра «Мечта»

В Красноярске определили подрядчика для разработки проекта реконструкции неиспользуемой части детского кинотеатра «Мечта». Стоимость контракта составила около 17,3 млн рублей. На первом этаже разместят фойе, презентационный зал на 40 человек для лекций и кинопоказов, а также учебную аудиторию для занятий актерским мастерством. На втором этаже появятся четыре аудитории для обучения операторскому искусству, видеомонтажу, режиссуре и сценарному мастерству, также предусмотрены помещения для звукозаписи и серверная. Как отметил исполняющий обязанности руководителя управления капитального строительства Александр Парамыгин, проект направлен на развитие творческой среды для детей. Будущая киношкола должна стать центром творческого развития и воспитания юных актеров, режиссеров, сценаристов и операторов. Поэтому перед проектировщиками стоит интересная задача. Мы в свою очередь будем контролировать процесс. Срок завершения разработки проектной документации — 30 ноября 2026 год, — добавил Александр Парамыгин. Завершить разработку проектной документации планируют до 30 ноября 2026 года. При этом при проектировании благоустройства территории необходимо будет учитывать ранее разработанный эскизный проект.