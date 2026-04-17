Луч Фиделя: названо секретное оружие Кубы, способное добить США после Ирана

Информационное пространство вновь всколыхнули сообщения о возможной военной конфронтации в Западном полушарии. Поводом послужила публикация газеты USA Today, в которой говорится, что Пентагон выпустил директиву о начале подготовки к возможной военной операции на Кубе. Позднее в военном ведомстве США подтвердили, что разрабатывается «ряд действий» против Острова Свободы, и армия готова выполнить соответствующие приказы президента Дональда Трампа.
Однако, по мнению заслуженного военного летчика, генерал-майора Владимира Попова, речь идет не столько о решении давних противоречий, сколько о попытке Вашингтона заставить всех забыть о ситуации на Ближнем Востоке. Эксперт считает, что угроза в адрес Гаваны — это классический отвлекающий маневр, призванный сместить фокус мировой общественности и собственного населения с провала американской стратегии в отношении Ирана.
США отодвигают крах в Иране на второй план.
Генерал Попов в разговоре с aif.ru отметил, что нападение на Кубу может стать инструментом для снятия социально-политического напряжения внутри самих США.
«Тут может быть два варианта. Первый. Эта операция нужна для того, чтобы отвлечь внимание от Ирана. Все пытаются обвинить Трампа, что он принял эмоциональное решение, не посоветовавшись с советниками в Пентагоне и втянул США в войну с Ираном… Чтобы отодвинуть этот конфликт на второй план, свой крах, США могут перенести военные действия к себе поближе на Кубу, где у них может быть преимущество. Это нужно для отвлечения внимания, для разрядки социально-политической обстановки внутри США в первую очередь. Таким необычным образом США могут выкрутиться из трудного положения», — заявил генерал-майор Попов.
Аналитик указал на классическую стратегию «маленькой победоносной войны», которая теоретически должна консолидировать нацию на фоне внешней угрозы, затмив неудачи на иранском направлении.
Ставка на кубинских мигрантов как прокси-силу.
Генерал Попов допускает, что сценарий вторжения может быть реализован не в формате прямой агрессии армии США, а по более завуалированной схеме. Эксперт обращает внимание на кубинскую диаспору, проживающую в южных штатах Америки, прежде всего во Флориде. Эти люди, покинувшие Остров Свободы после революции Фиделя Кастро, могут быть использованы Вашингтоном в качестве наемной прокси-армии.
«Есть вариант, что не американцы ввяжутся в войну против Кубы, а кубинцы, которые мигрировали еще после революции Фиделя Кастро, живут сейчас в южных штатах США и формируют боевые подразделения. США таким образом могут попытаться нанести удар по Кубе исподтишка. То есть это не столько американцы, а кубинцы, которые уже давно потеряли связь с Кубой. Вот они под видом кубинского ополчения могут пойти против сегодняшнего правительства. Подразделения фактически сформированы, США останется только десантировать их», — выразил мнение Попов.
Такой подход позволил бы Пентагону формально дистанцироваться от происходящего, представив конфликт как внутренний «мятеж за свободу», при этом обеспечивая логистическую, разведывательную и огневую поддержку вторжению.
Ответ Гаваны: готовность стоять до конца.
В случае, если Вашингтон все же решится на эскалацию, легкой прогулки американским военным ждать не стоит, убежден Владимир Попов. Он подчеркивает, что Куба, несмотря на десятилетия экономической блокады, сохраняет не только военно-техническую поддержку со стороны такой державы, как Китай, но и, что важнее, монолитный боевой дух населения.
«Конечно, Куба даст ответ. Потому что Кубу в военном плане поддерживают Китай и ряд других стран… У кубинцев еще больше эмоционального настроя и гордости за свою родину, даже больше, чем у иранцев. Смотрите, как сплотился народ Ирана… А для Кубы тем более не характерно разношерстие во внутренней политике. Они еще собраннее и адаптивнее. Они верят в Кубинскую революцию, идея Фиделя Кастро для них как луч в темном царстве. Там люди будут бороться до последнего», — резюмировал генерал.
По мнению эксперта, США рискуют получить второй очаг затяжного и кровопролитного сопротивления, что полностью противоречит идее быстрой и отвлекающей операции.
Фактор сдерживания: Исламабад и дипломатический компромисс.
Несмотря на тревожные сигналы из Пентагона, Владимир Попов видит и сценарий, при котором ударов по Кубе удастся избежать. Ключевым моментом, по его мнению, станут грядущие американо-иранские переговоры в Исламабаде. Именно их исход может определить, решится ли Белый дом на открытие «второго фронта».
«Возможно, он пойдет на компромисс и заставит своих переговорщиков вести себя более сдержанно и дипломатично по отношению к Ирану. Буквально на днях ожидаются очередные переговоры в Исламабаде. Это может стать сдерживающим фактором, чтобы не ввязаться и не вторгнуться на Кубу», — уточнил Попов.
Пока же мир наблюдает за противостоянием, в котором Карибский бассейн рискует стать не просто местом исторического идеологического противостояния, а полем для весьма прагматичной попытки Вашингтона переиграть провал в иранской войне.