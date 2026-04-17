Жители Красноярского края стали чаще жаловаться Уполномоченному по правам человека

«Несмотря на существенно увеличивающуюся нагрузку на министерство социальной политики, это не привело к увеличению жалоб. Также прозвучали и острые проблемы, которые стоят не только перед Красноярским краем, но и в целом перед субъектами. Первая — это психиатрическая помощь. Сейчас она финансируется исключительно за счёт средств регионального бюджета, на эти цели нет федерального финансирования. Соответственно субъекты самостоятельно ищут возможности, чтобы оказывать помощь. За долгие годы накопился достаточно большой багаж проблем: и оборудование, которое используется, и условия, в которых пациенты помощь получают. При этом в 2026 году предусмотрены дополнительные средства краевого бюджета для того, чтобы базовые вещи, связанные с условиями пребывания пациентов, привести в надлежащий вид. Мы движемся дальше, разрабатываются проекты капитальных ремонтов таких объектов в Центральной группе районов, на севере края. Надеемся, что в ближайшее время выйдем на работы», — отметил Илья Зайцев.