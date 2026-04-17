Жители Красноярского края стали чаще жаловаться Уполномоченному по правам человека

В 2025 году жители Красноярского края отправили 2107 обращений в адрес Уполномоченного по правам человека. Это на 8,3% больше, чем годом ранее. Такую информацию озвучил во время своего ежегодного доклада в Законодательном Собрании региона краевой омбудсмен Марк Денисов.
По его словам, количество устных жалоб снизилось, а письменных — выросло. Также меньше стало коллективных обращений, зато подписей под ними — больше: 5668 против 816 годом ранее. Больше всего жалоб поступило из Красноярска — плюс 133 обращения, из других городов — плюс 69, из сельских районов — плюс 36. Зато из учреждений ГУФСИН жалоб стало меньше на 94 — сказывается снижение численности заключённых.
За 2025 год на 22,7% увеличилось количество обращений от участников СВО и членов их семей. Почти половина из них — просьба установить местонахождение военнослужащего. На втором месте по числу обращений (12,9%) — меры господдержки участников СВО и их семей.
Одна из самых острых тем доклада — состояние психиатрической помощи в крае. Филиал № 4 в посёлке Поймо-Тины Нижнеингашского района — здания 1937−1970 годов постройки, ни разу не видевшие капремонта. Филиал № 7 в Ачинске расположен в бывшем общежитии без лифта. Кадровый дефицит врачей-психиатров в филиалах достигает 70% в период отпусков. Средний возраст персонала — за 50 лет.
Также Марк Денисов остановился на проблемах конвоирования. Несмотря на то что количество жалоб по этой теме резко сократилось — с 42 в 2020 году до 2 в 2024-м, — проблемы сохраняются. Главная из них — отсутствие единых нормативов. Конвойные помещения судов до недавнего времени вообще не считались местами принудительного содержания. Лишь в июле 2025 года был принят закон, который должен урегулировать этот вопрос, но вступит он в силу только с 1 августа 2026 года.
Наконец, назрела необходимость разработать краевую программу модернизации психиатрических стационаров и принять меры для привлечения врачей — вплоть до распространения программ «Земский доктор» на медработников психоневрологических интернатов.
В ходе обсуждения доклада депутаты краевого парламента задали Марку Денисову свои вопросы и поблагодарили его за работу.
Спикер Законодательного Собрания Алексей Додатко отметил, что омбудсмен традиционно акцентировал внимание не на формальных показателях, а на наиболее острых проблемах, требующих первоочередного решения: «По итогам рассмотрения доклада Законодательное Собрание примет постановление, обобщающее меры, которые должны быть реализованы парламентом и органами исполнительной власти края для устранения выявленных недостатков. В частности, сегодня много говорилось о состоянии системы психоневрологической помощи. Считаю, что этот вопрос необходимо учесть при формировании краевого бюджета на следующий год: требуется серьёзная модернизация материально-технической базы. Остаются актуальными вопросы поддержки участников СВО и реализации мер социальной защиты населения. Анализируя динамику, мы отмечаем стабильность как по количеству обращений, так и по степени сложности рассматриваемых случаев. Однако это не означает, что можно снизить внимание к проблеме. Ряд вопросов носит системный характер, и именно системный подход позволит нам своевременно и эффективно на них реагировать».
Председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Илья Зайцев отметил, что Марк Денисов подчеркнул хорошую настройку мер социальной поддержки в крае.
«Несмотря на существенно увеличивающуюся нагрузку на министерство социальной политики, это не привело к увеличению жалоб. Также прозвучали и острые проблемы, которые стоят не только перед Красноярским краем, но и в целом перед субъектами. Первая — это психиатрическая помощь. Сейчас она финансируется исключительно за счёт средств регионального бюджета, на эти цели нет федерального финансирования. Соответственно субъекты самостоятельно ищут возможности, чтобы оказывать помощь. За долгие годы накопился достаточно большой багаж проблем: и оборудование, которое используется, и условия, в которых пациенты помощь получают. При этом в 2026 году предусмотрены дополнительные средства краевого бюджета для того, чтобы базовые вещи, связанные с условиями пребывания пациентов, привести в надлежащий вид. Мы движемся дальше, разрабатываются проекты капитальных ремонтов таких объектов в Центральной группе районов, на севере края. Надеемся, что в ближайшее время выйдем на работы», — отметил Илья Зайцев.
Вторым важным вопросом он назвал систему долговременного ухода: Красноярский край вошел в федеральный пилот, когда за лежачими пациентами, за которыми в том числе следят их родственники, ухаживает и сиделки.
«600 человек в Красноярском крае такую помощь получают. Стоимость услуг — около полумиллиарда рублей в год. Край сейчас ищет дополнительные возможности для этих целей. Важно, чтобы такие пациенты оставались под вниманием специалистов, получали в должном виде бытовые и социальные услуги. Сейчас работаем по поводу изменений в краевой закон, чтобы и родственники могли не просто заботиться, но и получать соответствующую поддержку из краевого бюджета», — пояснил Илья Зайцев.