В Минприроды напомнили о запрете добычи животных из Красной книги

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Правила добычи животных из Красной книги остаются неизменными для всех граждан России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды.
Ранее в ряде СМИ и интернет-ресурсах появились публикации о том, что запрет на охоту на животных из Красной книги якобы снят, а о перечень оснований для их добычи — расширен. Утверждалось, что это якобы связано с изменениями, которые вносились проект постановления правительства от 1997 года.
«В законодательстве России с 1997 года уже закреплены исключительные случаи добычи краснокнижных животных (постановление правительства РФ от 6.01.1997 года). Среди них — сохранение популяций животных, угроза распространения болезней для сельскохозяйственных животных, угроза для жизни человека, мониторинг состояния популяции», — рассказали в пресс-службе.
Как подчеркнули в ведомстве, проект постановления эти случаи не меняет, так как носит исключительно процедурный характер.
В Минприроды пояснили, что юрлица и индивидуальные предприниматели могут подать заявки на добычу, однако сам по себе статус заявителя не является основанием для выдачи разрешения.
«О коммерческом использовании добытых краснокнижных животных не может быть и речи», — подчеркнул собеседник РИА Новости.
В пресс-службе Минприроды также напомнили, что за незаконную добычу, хранение, перевозку, содержание, приобретение и продажу редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, занесенных в Красную книгу, можно получить до девяти лет лишения свободы.