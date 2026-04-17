Уровень воды в реке Белой в Уфе упал на 35 см за сутки

Поступило одно сообщение, связанное с половодьем.

УФА, 17 апреля. /ТАСС/. Вода в реке Белой в Уфе опустилась за сутки на 35 см. Наибольший ее подъем наблюдается на реке Ай, сообщил в своем Telegram-канале председатель Госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов.

«Наибольшие подъемы уровня воды отмечаются на реке Ай у села Месягутово Дуванского района, динамика уровня воды за сутки — плюс 7 см, текущий уровень — 191 см, выход реки на пойму — 374 см. Наблюдаются колебания уровней воды. На реке Белой в районе Монумента Дружбы уровень воды за сутки снизился на 35 см, текущий уровень — 408 см, выход реки на пойму — 600 см», — проинформировал он.

За минувшие сутки поступило одно сообщение, связанное с половодьем. На контроле находятся пять ситуаций в четырех муниципалитетах. Ограничено движение на четырех участках дорог, подтоплен один мост и 12 приусадебных участков. Подтопленных домов нет.