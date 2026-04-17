Земельных участков могут лишиться хабаровчане из-за опасных растений

Накануне начала дачного сезона жителям Хабаровского края напомнили об административной ответственности за отсутствие борьбы с неинвазивными растениями на земельных участках. При выявлении чужеродных растений владельцы земли заплатят штраф от 20 до 700 тысяч рублей и могут лишиться наделов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Согласно требованию закона собственники и арендаторы земельных участков, обладатели публичных сервитутов: дачники, собственники участков индивидуального жилищного строительства, арендаторы земли обязаны очищать землю от опасных растений способами, не запрещенными законодательством РФ: механическим (скашивание, подрезание цветоносов), агротехническим (перекапывание участков с последующим засеванием местными травами), биологическим (насекомые-энтомофаги).
Инвазивные растения обитают за пределами своего естественного ареала, их распространение угрожает окружающей среде, жизни или здоровью граждан, сохранению естественных экологических систем, биологического разнообразия и причиняют вред отдельным отраслям экономики.
В Хабаровском крае в список таких растений входят: клен ясенелистный, двурядка тонколистная, двурядка тонколистная, галинзога четырехлучевая, эхиноцистис шиповатый, череда облиственная (олиственная), ячмень гривастый, кислица рогатая, недотрога железистая (железконосная), медуница мягкая (мягенькая), кислица прямостоячая, золотарник гигантский.
При выявлении инвазивных растений на участке владельцу выдадут предписание со сроком устранения. Нарушителей ждет административный штраф. Физические лица заплатят от 20 до 50 тысяч рублей; должностные лица — от 50 до 100 тысяч; юридические лица — от 400 до 700 тысяч рублей. Участки могут изъять, если их владельцы или арендаторы не борются с инвазивными растениями.