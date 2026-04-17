Земельных участков могут лишиться хабаровчане из-за опасных растений

При выявлении инвазивных растений на участке владельцу выдадут предписание со сроком устранения. Нарушителей ждет административный штраф. Физические лица заплатят от 20 до 50 тысяч рублей; должностные лица — от 50 до 100 тысяч; юридические лица — от 400 до 700 тысяч рублей. Участки могут изъять, если их владельцы или арендаторы не борются с инвазивными растениями.