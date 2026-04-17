«Шарап Казанский» осуждён на 9,5 лет за положение в преступной иерархии

В Красноярске суд вынес приговор криминальному авторитету из Казани, известному в преступных кругах как «Шарап Казанский». Его отправили на 9,5 лет в колонию особого режима. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Как установило следствие, ещё в 2014 году в челябинской тюрьме закоренелый рецидивист решил узаконить свой статус. За рвение в соблюдении воровских традиций его короновали известные криминальные авторитеты. Меткой власти в уголовном мире стали татуировки — восьмиконечные звёзды на коленях.
Он единолично наказывал и поощрял подопечных, разрешал конфликты, следил за соблюдением «понятий» и лишал статуса провинившихся. Даже после государственного запрета на такие роли он не отказался от положения, переходя из колонии в колонию — от Ульяновска до Красноярска — и продолжая насаждать преступное влияние.
В красноярской колонии его статусу дали юридическую оценку, возбудили уголовное дело. Прокурор края Роман Тютюник, поддерживая обвинение, подчеркнул: «Воровскому укладу и его представителям нет места в правовом государстве».
Подсудимый в последнем слове просил снисхождения из-за суровости срока. Его защитник заявил, что подзащитный не отказывается от статуса, но не считает сам факт его занятия преступлением. Суд с этими доводами не согласился.
Суд признал его виновным по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и назначил 9,5 лет колонии особого режима с последующим ограничением свободы на один год.
