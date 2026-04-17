Под Красноярском накрыли подпольное производство 11 тысяч литров алкоголя

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае полицейские пресекли работу подпольного цеха по производству алкоголя, который несколько лет действовал на дачном участке в Емельяновском районе.
По данным оперативников, незаконный бизнес в 2020 году организовали 60-летний мужчина и его 33-летний сын. Производство разместили прямо на даче — там же хранили и готовую продукцию. К делу привлекли 45-летнего знакомого. Алкоголь сбывали в Красноярске и соседних территориях.
Во время обыска полицейские обнаружили оборудованное помещение с крупными емкостями и тарой. Внутри находились 21 резервуар объемом по 500 литров, более 270 пятилитровых бутылок, а также пищевые добавки и красители, которыми придавали напиткам нужный вид.
Всего из незаконного оборота изъяли около 11 тысяч литров спиртосодержащей продукции. Ее стоимость оценивается более чем в 6,7 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, сообщили в краевом МВД.