В Перми рейсы на электрокатамаране до Закамска возобновят с 4 мая

Навигация продлится до 18 сентября.

Рейсы на электрокатамаране из Перми до Закамска вновь запустят с 4 мая, сообщает Мининстерство транспорта.

Как рассказали в ведомстве, «Экоход» будет курсировать от пермской набережной до закамской каждый будний день. Время в пути составит полтора часа. С речного вокзала катамаран будет отправляться в 10:00, а из Закамска — в 12:00.

«Двухпалубный электрокатамаран рассчитан на 130 пассажиров. На главной палубе есть мягкие кресла и столы. Судно оборудовано розетками и кондиционерами. Главное преимущество “Экохода” — его экологичность, ведь для него не используют горюче-смазочные материалы», — рассказали в Минтрансе.

Сезон речной навигации для электрокатамарана продлится до 18 сентября. Всего за это время судно выполнит 98 рейсов.