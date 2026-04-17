Роспотребнадзор фиксирует тенденцию к снижению активности COVID-19 в мире

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Во многих регионах мира отмечается снижение заболеваемости коронавирусом.
Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, согласно анализу динамики эпидемического процесса, всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 787 млн случаев заболевания.
По итогам недели с 4 по 10 апреля в Западно-Тихоокеанском регионе отмечено снижение числа случаев заболевания на 4,3% в сравнении с прошлой неделей, в Европейском регионе — зафиксировано снижение на 7,7%, в Американском регионе — на 9%.
В России на протяжении последних трех недель также фиксируется снижение заболеваемости COVID-19. Так, по итогам прошедшей недели было зафиксировано 2,6 тыс. случаев. Преобладающим циркулирующим геновариантом является XFG «Stratus».