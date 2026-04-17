Снег и минус за окном: синоптики предсказали погодный катаклизм в апреле

Со следующей недели в Москве ожидается резкое похолодание, температура воздуха в ночное время может опуститься до −2 градусов, сообщила aif.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Апрель, который начался с почти летнего тепла, решил напомнить москвичам, что весна в столице — дама капризная и непредсказуемая.
Прогноз на ближайшие дни.
«В пятницу, 17 апреля, в Москве ожидается примерно такая же температура как накануне — +13… +15 градусов. А с воскресенья дневная температура в городе может понизиться до +7… +9 градусов и дальше продолжит понижаться. Начиная с понедельника, 20 апреля, ночная температура в Москве будет в пределах 0… +5 градусов, а днем — около +6… +11 градусов», — отметила специалист.
Последние тёплые деньки стоит использовать по максимуму: в пятницу и субботу воздух ещё прогреется до комфортных значений. Солнце, пусть и не слишком яркое, ещё успеет порадовать. Но уже к вечеру воскресенья начнёт ощущаться дыхание арктического фронта.
Заморозки возвращаются: столбики термометров уйдут в минус.
По словам Поздняковой, со вторника, 21 апреля, температура воздуха ночью в Москве может понизиться до отрицательных значений. Это не просто похолодание — это полноценное возвращение зимы в разгар весны. Дачники и садоводы в панике: распустившиеся почки и первые цветы могут быть безвозвратно уничтожены.
«С 21-го числа ночью температура может понизиться до −2 градусов, по региону — −2… +3 градуса, а дневная останется в пределах +6… +11 градусов. Температура воздуха будет ниже климатической почти на 4 градуса», — добавила эксперт.
Минус два в конце апреля — это аномалия даже по московским меркам. Такие скачки опасны не только для растений, но и для здоровья горожан. Резкие перепады температуры, особенно после продолжительного тепла, становятся серьёзным испытанием для сердечно-сосудистой системы. Гипертоникам и метеозависимым людям стоит заранее подготовиться к непростым дням.
Снег в конце апреля: мокрые хлопья над столицей.
Снег в Москву может вернуться уже в начале следующей недели — 20 и 21 апреля, сообщила Позднякова.
Специалист отметила, что температура воздуха в столичном регионе начнет понижаться уже в воскресенье, 19 апреля. Днем в этот день ожидается +7… +9 градусов, а в начале недели похолодает до +6 градусов днем, и до −2… 0 градусов ночью.
«В Москву, действительно, придет похолодание. Что касается осадков, то в ночное время может быть смешанная фаза — дождь с мелкой крупой или с мокрым снегом. В каком количестве пройдут осадки — сейчас сказать сложно. Осадки ожидаются в ночь на 20 и 21 апреля», — пояснила специалист.
Позднякова добавила, что разные модели показывают разное количество осадков, точные данные в настоящий момент назвать сложно. Одни прогностические алгоритмы рисуют лёгкую «пудру», которая растает ещё в воздухе. Другие — полноценный снежный покров, который, пусть и ненадолго, но выбелит столичные улицы. Окончательная картина станет ясна ближе к выходным.
Что ждёт москвичей на выходных: облачно, но тепло.
Но предстоящие выходные еще позволят насладиться весенним теплом. Атмосферное давление останется в пределах нормы для данного времени года. Так что ни магнитных бурь, ни резких скачков давления не ожидается — только плавное ухудшение погоды.
Температура в субботу окажется немного выше климатической нормы — последний привет от уходящего тепла.
В воскресенье облачность станет более плотной, а ночные показатели понизятся до +1… +6 градусов. Днём температура будет держаться в пределах +8… +13 градусов, при этом среднесуточные значения приблизятся к сезонным нормам. Это будет день перелома: после него весна окончательно сдаст позиции под натиском холодного фронта.
Итог: зима наносит ответный удар.
Москвичам стоит готовиться к двум погодным режимам одновременно: на выходных — терпимо и даже приятно, в начале недели — холодно, ветрено и с высокой вероятностью мокрого снега. Шапки, перчатки и зимние куртки, которые многие уже успели отправить в химчистку, придётся временно достать обратно.
Особенно внимательными стоит быть автомобилистам: в ночь на понедельник и вторник возможна гололедица на мостах и эстакадах. Утренние поездки 20 и 21 апреля могут быть осложнены как осадками, так и резким ухудшением видимости. Весна в этом году решила напомнить, что апрель — месяц контрастов, и даже когда всё цветёт, зима всё ещё может сказать своё веское слово.