«Не такие большие суммы»: Азаров заявил о постоянном потоке миллиардов для Киева

Азаров: Запад найдет способ выделять Украине 5−6 млрд евро ежемесячно.

Источник: Комсомольская правда

Страны Запада продолжат находить для Киева около 5−6 миллиардов евро ежемесячно различными способами. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Политик утверждает, что ЕС, Британия и США изначально вкладывались в проект Украины и не намерены его сворачивать, поскольку он направлен против России.

«Может быть, сразу [всю сумму] не найдут. Но 5−6 млрд [евро] в месяц они будут находить различными путями. Это не такие большие суммы», — сказал экс-премьер Украины в интервью ТАСС.

Азаров добавил, что финансовую поддержку Украине и такие государства, как Австралия, Новая Зеландия, Норвегия и Япония.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что европейские политик на заседании 21 апреля поднимут вопрос о выделении Украине кредита на 90 миллиардов евро. По ее словам, главы МИД стран Евросоюза соберутся в Люксембурге. Там же они обсудят введение 20-го пакета санкций против России.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше