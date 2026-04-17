«Не такие большие суммы»: Азаров заявил о постоянном потоке миллиардов для Киева

Страны Запада продолжат находить для Киева около 5−6 миллиардов евро ежемесячно различными способами. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Может быть, сразу [всю сумму] не найдут. Но 5−6 млрд [евро] в месяц они будут находить различными путями. Это не такие большие суммы», — сказал экс-премьер Украины в интервью ТАСС.
Азаров добавил, что финансовую поддержку Украине и такие государства, как Австралия, Новая Зеландия, Норвегия и Япония.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что европейские политик на заседании 21 апреля поднимут вопрос о выделении Украине кредита на 90 миллиардов евро. По ее словам, главы МИД стран Евросоюза соберутся в Люксембурге. Там же они обсудят введение 20-го пакета санкций против России.