Ефрейтор Седов помог ликвидировать склад ВСУ с запасом боеприпасов

Российский военнослужащий Роман Седов выявил и помог ликвидировать склад Вооружённых сил Украины с трёхдневным запасом боеприпасов, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что ефрейтор Седов выявил замаскированный склад в ходе разведки местности, находясь под обстрелом артиллерии украинских войск.
«Ефрейтор Седов произвёл расчёты для поражения цели и оперативно передал данные на пункт управления артиллерией. В результате артиллерийского удара склад боеприпасов был ликвидирован. Благодаря грамотным и своевременным действиям военнослужащего боевики ВСУ лишились трёхдневного запаса боеприпасов, что существенно снизило их боеготовность на данном направлении», — говорится в сообщении.
Кроме того, в МО рассказали о российском военнослужащем Ильшате Валиеве. Младший лейтенант Валиев организовал успешный захват опорного пункта противника.
«Противник, закрепившись на позициях, оказывал сопротивление и активное огневое воздействие, предпринимая попытки замедлить продвижение российских штурмовых групп. В условиях применения противником ударных БПЛА младший лейтенант Валиев умело руководил действиями штурмовой группы и грамотно организовал захват опорного пункта ВСУ», — рассказали в ведомстве.
В ходе зачистки опорного пункта были ликвидированы девять солдат украинских войск и расчёт БПЛА.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.