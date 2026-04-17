Ефрейтор Седов помог ликвидировать склад ВСУ с запасом боеприпасов

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий Роман Седов выявил и помог ликвидировать склад Вооружённых сил Украины с трёхдневным запасом боеприпасов, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что ефрейтор Седов выявил замаскированный склад в ходе разведки местности, находясь под обстрелом артиллерии украинских войск.

«Ефрейтор Седов произвёл расчёты для поражения цели и оперативно передал данные на пункт управления артиллерией. В результате артиллерийского удара склад боеприпасов был ликвидирован. Благодаря грамотным и своевременным действиям военнослужащего боевики ВСУ лишились трёхдневного запаса боеприпасов, что существенно снизило их боеготовность на данном направлении», — говорится в сообщении.

Кроме того, в МО рассказали о российском военнослужащем Ильшате Валиеве. Младший лейтенант Валиев организовал успешный захват опорного пункта противника.

«Противник, закрепившись на позициях, оказывал сопротивление и активное огневое воздействие, предпринимая попытки замедлить продвижение российских штурмовых групп. В условиях применения противником ударных БПЛА младший лейтенант Валиев умело руководил действиями штурмовой группы и грамотно организовал захват опорного пункта ВСУ», — рассказали в ведомстве.

В ходе зачистки опорного пункта были ликвидированы девять солдат украинских войск и расчёт БПЛА.

Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше