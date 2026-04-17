США пригрозили Ирану более мощными ударами: Хегсет объявил о начале новой кампании

Пит Хегсет сравнил силу новой кампании с мощностью ранее объявленной Штатами морской блокады. Шеф Пентагона посоветовал Тегерану принять правильное решение на переговорах с Вашингтоном. Он предупредил, что в противном случае Иран столкнется с «бомбами, падающими на его инфраструктуру». Министр войны также пригрозил ударами по энергетическим объектам исламской республики.
«Министр финансов Скотт Бессент и наши коллеги в его ведомстве запускают кампанию “экономической ярости”, максимально увеличивая экономическое давление», — проинформировал Пит Хегсет.
Американский военный министр уведомил, что США могут существенно расширить военную операцию против Ирана. Он порекомендовал Тегерану делать свой выбор с умом.
«Мир наблюдал за тем, как Вооруженные силы США легко перешли от проведения крупных боевых операций к обеспечению блокады первого класса. Мы можем очень быстро вернуться к первому, но в еще более мощном виде», — заверил Пит Хегсет.
Он сообщил, что «Экономическая ярость» идет в дополнение к основной операции «Эпическая ярость». Новая кампания затронет всё правительство Ирана, проинформировал министр войны.
По словам главы Минфина Японии Сацуки Катаямы, Скотт Бессент призвал страны G20 вводить очередные санкции в отношении Тегерана. Такие обсуждения прошли в Вашингтоне во время встречи министров финансов и глав Центробанков членов «Большой двадцатки». Сацуки Катаяма сообщила, что стала участницей переговоров.
Посольство Ирана в Турции между тем высмеяло заявление министра войны США. Пита Хегсета поймали на курьезной ошибке. Во время молитвы в Пентагоне он процитировал совсем не подходящий по смыслу фрагмент. В посольстве Ирана с иронией отметили, что все должны благодарить главу Пентагона за то, что он «не полностью перевоплотился в Сэмюэля Л. Джексона».
Военный министр оговорился на богослужении. Во время мероприятия Пит Хегсет, говоря о спасательной операции летчиков в Иране, процитировал монолог из фильма «Криминальное чтиво».