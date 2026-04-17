США пригрозили Ирану более мощными ударами: Хегсет объявил о начале новой кампании

Посольство Ирана в Турции между тем высмеяло заявление министра войны США. Пита Хегсета поймали на курьезной ошибке. Во время молитвы в Пентагоне он процитировал совсем не подходящий по смыслу фрагмент. В посольстве Ирана с иронией отметили, что все должны благодарить главу Пентагона за то, что он «не полностью перевоплотился в Сэмюэля Л. Джексона».