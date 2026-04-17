Ветеран СВО из Хатанги открыл бизнес по переработке оленины (видео)

Ветеран спецоперации из Хатанги Олег Чуприн после возвращения домой организовал переработку оленины. Предпринимательского опыта у мужчины не было, но помогла программа «СВОй бизнес», рассказал в соцсетях губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Край включился в федеральный проект в прошлом году. Первый поток прошел в Красноярске в декабре 2025 года. На этой неделе второй поток стартовал в Минусинске на юге края. К участникам из южных территорий присоединились ветераны из Хакасии.
За пять дней бойцы и члены их семей изучают основы предпринимательства, разрабатывают бизнес-планы, узнают о налогах, посещают предприятия и перенимают опыт действующих бизнесменов. Отдельный модуль посвящен федеральным и региональным мерам поддержки. В финале каждый представит свой проект и получит сертификат.
Программа дает пошаговый алгоритм старта, информацию о господдержке и наставников из числа предпринимателей. Как отметил руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства края Роман Мартынов, образовательные модули выстроены так, чтобы каждый проработал свою идею и получил готовый к реализации бизнес-план.
Проект организован при поддержке «Единой России», Корпорации МСП, «Опоры России» и фонда «Защитники Отечества». Губернатор пообещал масштабировать практику, чтобы она стала доступна для всех участников СВО, которые захотят заняться бизнесом после возвращения к мирной жизни.
