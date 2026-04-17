Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветеран СВО из Хатанги открыл бизнес по переработке оленины (видео)

Ветеран спецоперации из Хатанги Олег Чуприн после возвращения домой организовал переработку оленины. Предпринимательского опыта у мужчины не было, но помогла программа «СВОй бизнес», рассказал в соцсетях губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Край включился в федеральный проект в прошлом году. Первый поток прошел в Красноярске в декабре 2025 года. На этой неделе второй поток стартовал в Минусинске на юге края. К участникам из южных территорий присоединились ветераны из Хакасии.

За пять дней бойцы и члены их семей изучают основы предпринимательства, разрабатывают бизнес-планы, узнают о налогах, посещают предприятия и перенимают опыт действующих бизнесменов. Отдельный модуль посвящен федеральным и региональным мерам поддержки. В финале каждый представит свой проект и получит сертификат.

Программа дает пошаговый алгоритм старта, информацию о господдержке и наставников из числа предпринимателей. Как отметил руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства края Роман Мартынов, образовательные модули выстроены так, чтобы каждый проработал свою идею и получил готовый к реализации бизнес-план.

Проект организован при поддержке «Единой России», Корпорации МСП, «Опоры России» и фонда «Защитники Отечества». Губернатор пообещал масштабировать практику, чтобы она стала доступна для всех участников СВО, которые захотят заняться бизнесом после возвращения к мирной жизни.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.

Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше