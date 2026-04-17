Россияне оказались на борту арестованного рыболовецкого судна в Намибии: в чем причина

Рыболовецкое судно с 13 россиянами задержали в Намибии из-за спора по зарплате.

Источник: Комсомольская правда

В Намибии задержали рыболовецкое судно VENUS-1 с 13 россиянами на борту. Об этом сообщило посольство Российской Федерации в Намибии.

Отмечается, что причиной ареста стал трудовой спор экипажа и частной намибийской компанией Hodago fishing, которая владеет кораблем.

«Посольство активно занимается решением проблемы, ставшей следствием гражданско-правового конфликта между работодателем и рыбаками, который возник в начале 2026 года из-за отсутствия у Hodago fishing средств для погашения задолженности по зарплате за два месяца», — уточнили в дипмиссии.

После вмешательства в историю Международной федерации транспортных рабочих, VENUS-1 арестовали. Сейчас и судно, и экипаж находятся у причала в порту Уолфиш-Бей.

Разбираться в деле будут согласно намибийскому законодательству. Тем не менее, российское посольство будет принимать меры по защите прав и интересов россиян, заверили в дипмиссии.

Накануне, напомним, власти Франции отменили арест судна «Дейна», после чего оно покинуло территориальные воды республики. Об этом сообщила префектура. Ранее французские военно-морские силы задержали этот танкер в Средиземном море.

Судно шло под флагом Мозамбика из российского порта Мурманск. Информацию о захвате подтверждал президент Франции Эммануэль Макрон.

12 апреля береговая охрана Швеции провела досмотр сухогруза Hui Yuan, который следовал под флагом Панамы из России в испанский Лас-Пальмас. Экипаж балкера подозревается в нарушении экологического законодательства. Речь идет о смыве угольной пыли с палубы непосредственно в открытое море.

В марте этого года Швеция задержала сухогруз Caffa, на борту которого находятся десять граждан России. Судно шло под гвинейским флагом через балтийские проливы.

К слову, днем ранее Государственная Дума приняла законопроект, согласно которому граждан России будут защищать вооруженные силы страны от неправомерного преследования судами за рубежом, полномочия которых не признаны РФ. Часто работы адвокатов и представителей посольств не достаточно.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул важность защиты прав россиян за рубежом. В МИД РФ также предупредили граждан страны об угрозе задержаний и арестов за границей.