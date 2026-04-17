Россиянам объяснили, когда «спасение» бельчонка может обернуться его гибелью

НОВОСИБИРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Найденного бельчонка не следует забирать из природы, если он не ранен, не болен и не находится в опасности, поскольку детеныш, которого человек считает брошенным, может оставаться под присмотром матери, его изъятие способно привести к гибели, сообщила ТАСС врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Юлия Ермолаева.
В социальных сетях пользователи нередко делятся историями о том, как подобрали маленького бельчонка, выходили его и в итоге получили ручное животное. Однако такие случаи, отметила эксперт, не означают, что здорового детеныша действительно нужно уносить домой.
«Белка — это дикое животное. Забирать из природы здорового детеныша без причин — значит обречь его на пожизненную неволю или гибель. Содержать бельчонка в домашних условиях крайне сложно», — сказала она.
Ермолаева пояснила, что человек нередко ошибочно считает бельчонка брошенным, хотя на самом деле самка может находиться поблизости и возвращаться к нему. Изъятие из естественной среды в такой ситуации лишает животное шансов на нормальное развитие и жизнь в природе.
По словам эксперта, вмешиваться стоит только тогда, когда животному действительно угрожает опасность — например, если оно ранено, больно или находится в месте, где ему грозит гибель. При необходимости контакта с таким животным следует использовать плотные перчатки, так как белки могут быть переносчиками инфекций, а также способны укусить или поцарапать.
Оптимальным решением в таких случаях, подчеркнула она, является обращение к специалистам центра помощи диким животным. Это позволяет снизить риск для человека и повысить шансы на правильную помощь самому животному.