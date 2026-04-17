Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам объяснили, когда «спасение» бельчонка может обернуться его гибелью

Забрать здорового детеныша домой часто значит обречь его на гибель или пожизненную неволю, отметила сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Юлия Ермолаева.

НОВОСИБИРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Найденного бельчонка не следует забирать из природы, если он не ранен, не болен и не находится в опасности, поскольку детеныш, которого человек считает брошенным, может оставаться под присмотром матери, его изъятие способно привести к гибели, сообщила ТАСС врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Юлия Ермолаева.

В социальных сетях пользователи нередко делятся историями о том, как подобрали маленького бельчонка, выходили его и в итоге получили ручное животное. Однако такие случаи, отметила эксперт, не означают, что здорового детеныша действительно нужно уносить домой.

«Белка — это дикое животное. Забирать из природы здорового детеныша без причин — значит обречь его на пожизненную неволю или гибель. Содержать бельчонка в домашних условиях крайне сложно», — сказала она.

Ермолаева пояснила, что человек нередко ошибочно считает бельчонка брошенным, хотя на самом деле самка может находиться поблизости и возвращаться к нему. Изъятие из естественной среды в такой ситуации лишает животное шансов на нормальное развитие и жизнь в природе.

По словам эксперта, вмешиваться стоит только тогда, когда животному действительно угрожает опасность — например, если оно ранено, больно или находится в месте, где ему грозит гибель. При необходимости контакта с таким животным следует использовать плотные перчатки, так как белки могут быть переносчиками инфекций, а также способны укусить или поцарапать.

Оптимальным решением в таких случаях, подчеркнула она, является обращение к специалистам центра помощи диким животным. Это позволяет снизить риск для человека и повысить шансы на правильную помощь самому животному.