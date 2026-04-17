Житель Красноярского края выиграл в лотерею более 1,3 млн рублей

Житель Красноярского края выиграл в одной из государственных лотерей суперприз — 1 339 550 рублей.
16 апреля в очередном тираже «Столото» состоялся розыгрыш 1 330 830 рублей. По условиям, необходимо было угадать четыре числа комбинации. Победителем стал житель Красноярского края. Благодаря тому, что участник отметил дополнительные числа в билете, сумма его выигрыша увеличилась на 8 720 рублей.
Сообщается, что новоиспеченный миллионер пока не обратился за выигрышем. Возможно, он или она еще не знает о своем везении. Известно лишь, что счастливчик купил билет за 600 рублей в мобильном приложении.
Напомним, срок обращения за выигрышами в государственные лотереи в точки продаж составляет 180 дней с даты проведения тиража. Если победитель не объявится за это время, то у него есть еще 3,5 года для обращения в лотерейный центр. По истечении этого срока все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет РФ.
