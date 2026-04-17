Приморский драмтеатр привезет в Хабаровск культовый спектакль «Мастер и Маргарита»

Зрители увидят постановку в краевом театре драмы.

Источник: Хабаровский край сегодня

В этом году Хабаровск примет масштабный федеральный проект «Театральный поезд», посвященный 150-летию Союза театральных деятелей. Уже 13 мая на сцене краевого театра драмы хабаровский зритель увидит постановку культового произведения Михаила «Булгакова “Мастер и Маргарита” в исполнении труппы Приморского драматического театра им. М. Горького. Об этом сообщает ИА “Хабаровский край сегодня”.

Роман «Мастер и Маргарита» — один из самых любимых в нашей стране. На страницах романа оживает удивительно трогательная история любви мужчины и женщины, и эта история удивительным образом пересекается с христианской линией о Боге и Дьяволе, о творческих муках и власти.

Роман ставился на российских подмостках не раз, но каждый спектакль предлагает совершенно новый взгляд и новое прочтение.

Московский драматург Елена Исаева нашла неожиданное композиционное решение, уместив весь объем романа в динамичную остросюжетную пьесу, в которой булгаковский текст наполнен энергией христианского самопожертвования, всепоглощающей страстью и мистической верой в потусторонние силы женской любви.

Режиссер-постановщик — народный артист России, лауреат премии «Золотая маска» Ефим Звеняцкий.

Постановка «Мастер и Маргарита» продолжительностью 2 часа 40 мнут станет для зрителя откровением.