В Хабаровске суд лишил налогоплательщика права на перерасчет за 2022 год.

Апелляционная инстанция вынесла новое решение по спору между жительницей краевой столицы и УФНС России по Хабаровскому краю. Предметом разбирательства стал отказ налоговой службы пересчитать земельный налог за позапрошлый период. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Суд по Хабаровскому краю добавил, что собственница долей в двух земельных участках пыталась добиться снижения налоговых выплат за 2022 год после того, как судом была установлена их новая кадастровая стоимость. Налоговая служба произвела корректировку только за 2023 и 2024 годы, посчитав требования за более ранний срок необоснованными.
При рассмотрении апелляции коллегия судей Хабаровского краевого суда указала, что дата формирования перечня объектов для оценки (1 января 2022 года) сама по себе не является основанием для автоматического применения результатов экспертизы к прошлым налоговым периодам.
Поскольку новая стоимость участков начала действовать для целей налогообложения только с 1 января 2023 года, возможность законного перерасчета за 2022 год отсутствовала. Первоначальное решение Центрального районного суда, принятое в пользу гражданки, было отменено. Источником информации выступили официальные данные судебного департамента.
