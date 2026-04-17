Военные РФ ликвидировали пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

Российские военнослужащие ликвидировали пункты управления и укрытия Вооружённых сил Украины в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанесли операторы БПЛА российской группировки войск «Север».
«Операторы беспилотных систем в составе 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” нанесли огневое поражение по пунктам управления БПЛА и укрытиям с живой силой подразделений ВСУ. Расчёты применили FPV-дроны и ударные беспилотники с системой сбросов боеприпасов», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что точки запуска, пункты управления дронами и укрытия с живой силой украинских войск выявила разведка.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.