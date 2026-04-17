Историк Малышева: день памяти жертв нацистов пройдет на международном уровне

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Мероприятия в День памяти о жертвах геноцида советского народа в 2026 году впервые пройдут на международном уровне — в тесном взаимодействии с Белоруссией и странами Центральной Азии. Об этом сообщила ТАСС руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.
«В этом году День памяти жертв геноцида советского народа, наверное, в первый раз проходит на международном уровне. И мы говорим об очень тесных контактах и тесном взаимодействии, совместной работе с Республикой Беларусь», — сказала Малышева.
Она отметила, что Белоруссия не понаслышке знает и испытала на себе все форматы геноцидальной политики нацистов. День памяти жертв геноцида советского народа также пройдет в странах Центральной Азии, уточнила Малышева.