«Не опускаться до растворимого»: известные нижегородцы рассказали о любимом кофе

17 апреля — Международный день кофе. Если быть точным, это День эспрессо, который придумали в Италии. А сам Международный день кофе празднуют во всем мире 1 октября. Но истинные любители этого напитка отмечают День кофе дважды: 17 апреля и 1 октября. Кстати, в эти дни некоторые нижегородские кофейни присоединяются к празднику и угощают своих посетителей бесплатно. ИА «Время Н» узнало у известных нижегородцев, какой вид кофе они предпочитают и как часто его пьют.
Сергей Кочеров, профессор НИУ ВШЭ, политолог:
— Кофе пью обычно по утрам — одну или две чашки. Пью дома, поскольку мой рабочий день это позволяет. Предпочитаю обычный кофе, зерновой, который готовит домашняя кофе-машина. Этот напиток хорошо бодрит по утрам, именно с этим я связываю массовое увлечение потребления кофе в России. Разумеется, кому нужно поддерживать драйв в течение дня, могут употреблять его чаще. Я же исхожу из правила: не кофе единым жив человек.
Сергей Шухрин, руководитель поискового отряда «Волонтер»:
— В компании друзей или знакомых пью латте или капучино как вкусняшку. Дома утром предпочитаю цикорий. Никаких последствий или зависимости от кофе у меня нет. В сортах и видах его не разбираюсь.
Антон Фортунатов, профессор кафедры электронных СМИ ННГУ:
— Утренний кофе стимулирует и настраивает на рабочий лад. Больше двух чашек в день не пью, предпочитают традиционную арабику хорошей обжарки. Стараюсь пить итальянский кофе.
Сергей Малиновский, художник, лауреат премии Нижнего Новгорода:
— Пью одну чашку в день утром. Если нахожусь дома, то пью капучино из кофе-машины. В кафе — молотый с коньяком. На работе — молотый со сливками.
Тимур Асланов, бизнес-тренер, эксперт в области PR:
— Я — кофеман. Могу до пяти чашек в день выпивать. Люблю кофейни. Дома у меня две кофемашины: обычная и капсульная. А в командировках и путешествиях, если нет возможности попасть в кофейню, использую дрип-пакеты — это отличный способ пить вкусный кофе и не опускаться до растворимого. Предпочитаю бразильский эспрессо. Эфиопская кислинка мне не близка. Люблю, когда кофе горчит. На мой взгляд, сегодня кофе — не просто напиток, а настоящий тренд, без которого сложно представить жизнь миллионов людей по всему миру. Модные кофейни, креативные способы подачи, авторские рецепты — всё это делает кофе одним из самых популярных и актуальных товаров на рынке.