«Не опускаться до растворимого»: известные нижегородцы рассказали о любимом кофе

— Я — кофеман. Могу до пяти чашек в день выпивать. Люблю кофейни. Дома у меня две кофемашины: обычная и капсульная. А в командировках и путешествиях, если нет возможности попасть в кофейню, использую дрип-пакеты — это отличный способ пить вкусный кофе и не опускаться до растворимого. Предпочитаю бразильский эспрессо. Эфиопская кислинка мне не близка. Люблю, когда кофе горчит. На мой взгляд, сегодня кофе — не просто напиток, а настоящий тренд, без которого сложно представить жизнь миллионов людей по всему миру. Модные кофейни, креативные способы подачи, авторские рецепты — всё это делает кофе одним из самых популярных и актуальных товаров на рынке.