Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Симферополе вводят новые маршруты общественного транспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. В Симферополе продолжается оптимизация транспортной сети. Для удобства граждан вносятся изменения в уже существующие схемы маршрутов общественного транспорта и добавляются новые. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас мы рассматриваем вопрос изменения схемы маршрута троллейбуса № 15 с заездом на улицу Аэрофлотскую при следовании с улицы Маршала Жукова. Улица Аэрофлотская — это аэропорт Заводское, там сейчас строится большой жилой массив. Во-вторых, именно в тот микрорайон переместилось административное здание прокуратуры республики, поэтому дополнительное транспортное обеспечение там в любом случае требуется», — рассказал он.

Также по информации начальника управления транспорта, рассматривается вопрос обратного внедрения маршрута № 53 в микрорайоне Крымская Роза.

По просьбе жителей поселков городского типа Аэрофлотский и Комсомольское рассматривается вопрос изменения схемы троллейбусного маршрута № 17К, добавил спикер.

«Там граждане изъявили потребность в соединении данных поселков с новым аэропортом. Сегодня он, может быть и не функционирует в полной мере, но тем не менее, порядка трехсот человек, а то и более, там сегодня трудятся. Это троллейбусный маршрут, соединяющий Каменский массив, через улицу Сельскую, через Кечкеметскую по Москольцу и до аэропорта. То есть люди на работу в утренние, вечерние часы смогут добраться на данном маршруте, и он будет прямо в их поселок заезжать», — поделился Сухацкий.

