В Симферополе вводят новые маршруты общественного транспорта

«Сейчас мы рассматриваем вопрос изменения схемы маршрута троллейбуса № 15 с заездом на улицу Аэрофлотскую при следовании с улицы Маршала Жукова. Улица Аэрофлотская — это аэропорт Заводское, там сейчас строится большой жилой массив. Во-вторых, именно в тот микрорайон переместилось административное здание прокуратуры республики, поэтому дополнительное транспортное обеспечение там в любом случае требуется», — рассказал он.
Также по информации начальника управления транспорта, рассматривается вопрос обратного внедрения маршрута № 53 в микрорайоне Крымская Роза.
По просьбе жителей поселков городского типа Аэрофлотский и Комсомольское рассматривается вопрос изменения схемы троллейбусного маршрута № 17К, добавил спикер.
«Там граждане изъявили потребность в соединении данных поселков с новым аэропортом. Сегодня он, может быть и не функционирует в полной мере, но тем не менее, порядка трехсот человек, а то и более, там сегодня трудятся. Это троллейбусный маршрут, соединяющий Каменский массив, через улицу Сельскую, через Кечкеметскую по Москольцу и до аэропорта. То есть люди на работу в утренние, вечерние часы смогут добраться на данном маршруте, и он будет прямо в их поселок заезжать», — поделился Сухацкий.