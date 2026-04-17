Европейская компания из списка Минобороны в шесть раз нарастила производство двигателей БПЛА для ВСУ

Европейские производители беспилотников и конструкций для них активно наращивают выпуск БПЛА. Так, чешская компания PBS Group увеличила объем продукции для дронов ВСУ в шесть раз с 2023 года. Она нарастила выпуск двигателей для ракет и БПЛА, пишет РИА Новости.
Фирма несколько лет производит военные детали для нужд ВСУ. Она специализируется на двигателях для ракет и БПЛА. Всего в 2025 году компания выпустила 1,7 тысячи единиц такой продукции.
PBS Group нарастила производство реактивных двигателей на 220% к 2025 году. Компания на фоне успеха намерена открыть новый отдел. Подразделение будет основываться на производстве авиационной техники.
Как сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, дроны ВСУ стали чаще запускать с территории европейских государств. Он предупредил страны Прибалтики и Финляндию о последствиях. Сергей Шойгу напомнил о праве России на самооборону.