Минздрав раскрыл данные по курению в РФ — лидер удивил статистикой

Чеченская Республика стала регионом с самым низким уровнем курения в России.

Чеченская Республика стала регионом с самым низким уровнем курения в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава РФ.

По информации ведомства, в феврале доля курящих в регионе составила 0,62%. Это минимальный показатель по стране.

В число регионов с низким уровнем курения также вошли Запорожская область — 4,35% и Краснодарский край — 4,63%. В первую шестерку попали Ингушетия, Дагестан и Санкт-Петербург.

Медики отмечают влияние вредных привычек на уровень заболеваемости. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, значительная часть онкологических заболеваний связана с факторами риска, которые можно устранить.

Согласно исследованию, курение остается ключевой причиной развития рака — на него приходится около 15% новых случаев. Инфекции, связанные с онкологическими заболеваниями, составляют около 10%, употребление алкоголя — порядка 3%.

Эксперты подчеркивают, что снижение распространенности курения напрямую влияет на показатели здоровья населения.

Читайте также: Алкоголь повышает риск бесплодия на 60% при превышении нормы — Минздрав.

