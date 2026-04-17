«Сибирская генерирующая компания» на Международном форуме «Экология» представила решение по минимизации выбросов частного сектора

На XVII Международном форуме «Экология» участники из разных регионов России сошлись во мнении: значимым фактором загрязнения воздуха в городах являются автономные печи — частный сектор, гаражные массивы и др.
Об их вкладе в ухудшение качества воздуха и необходимости системных решений заявили, в частности, министр природных ресурсов и экологии Омской области Иван Купцов и глава Минусинского муниципального округа Дмитрий Меркулов. «Сибирская генерирующая компания» (СГК) представила практическое решение этой проблемы на примере Красноярска.
Руководитель программ развития СГК Игорь Загородний поделился первыми измеримыми результатами перевода частного сектора города на электроотопление в рамках проекта «Новое тепло». Проект формирует новый подход к экологической политике: ключевыми источниками воздействия на качество воздуха в жилой застройке рассматриваются не только крупные предприятия, но и частный сектор, распределенный по территории города и интегрированный в жилую среду.
В Красноярске насчитывается порядка 14,5 тысяч домовладений, из которых 88% используют уголь и дрова для отопления. Несмотря на меньшие объемы выработки тепла, такие источники оказывают значительное влияние на качество воздуха из-за низкой высоты выбросов (5−10 метров) и высоких удельных показателей — примерно в 7 раз выше, чем у ТЭЦ.
В результате загрязнение формируется непосредственно в приземном слое — там, где живут люди. Сводные расчеты загрязнения атмосферы за 2025 год, выполнение которых курировало Министерство экологии Красноярского края, показывают, что превышения предельно допустимых концентраций фиксируются на значительной части города: по бенз (а)пирену — на 24,6%, по оксиду углерода — на 7,1%. При этом бенз (а)пирен, несмотря на небольшую долю в валовых выбросах, формирует около 73% совокупного вредного воздействия и представляет наибольшую угрозу для здоровья.
«Проект “Новое тепло” переводит экологическую повестку из плоскости обсуждений в практическую реализацию. Мы работаем с теми источниками, которые напрямую влияют на качество жизни в жилых районах», — отметил Игорь Загородний.
Этот же принцип заложен в проекты Правительства Красноярского края, направленные на снижение загрязнения от частного сектора: подключение домов к централизованному теплоснабжению, газификация сжиженным газом, модернизация отопительных систем. Основные подходы реализуются в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие».
СГК выбрала электроотопление как оптимальное решение по нескольким факторам: срокам внедрения, стоимости и управляемости экологического эффекта. Средняя стоимость установки оборудования составляет порядка 250−300 тыс. рублей на дом, сроки реализации — несколько месяцев. При этом проект изначально предусматривает механизм компенсаций тарифа, поскольку без поддержки электроотопление экономически уступает традиционным видам топлива. Реализация ведется с применением кластерного подхода, который позволяет максимизировать экологический эффект в наиболее загрязненных районах и учитывать нагрузку на электросетевую инфраструктуру.
С 2021 года проект СГК «Новое тепло» прошел путь от пилота (111 участников) до масштабируемой модели: к 2026 году число подключенных домовладений достигло 771, суммарное потребление электроэнергии — 33,3 млн кВт·ч, объем вложений — более 200 млн рублей. Уже на этом этапе сводными расчетами загрязнения атмосферы зафиксировано снижение среднегодовых концентраций по городу на 2%, а в отдельных точках — до 4−6% по диоксиду азота, серы, пыли и бенз (а)пирену. Минимальные изменения наблюдаются в районах, где частных домов меньше всего.
Таким образом, Красноярск стал одним из первых городов, где признанная на федеральном уровне проблема распределённых низких источников получила практическое решение с подтверждённым экологическим эффектом.
«Безусловно, общее снижение загрязнения в городе — заслуга всех проектов, в том числе тех, которые реализует Правительство Красноярского края. Но, давайте, представим, что будет если на электроотопление перейдет не 5% от общей численности частных домов, как сейчас, а 30 — 50%? Потенциал у проекта очень высокий», — подчеркнул Загородний.
На текущем этапе механизм проекта «Новое тепло» включает обследование домов и сетей, отбор участников, заключение соглашений, проектирование и монтаж оборудования. Дальнейшее масштабирование ограничено прежде всего возможностями электросетевой инфраструктуры, а не спросом или технологией. Второй ограничивающий фактор — стоимость электроэнергии для бытового потребителя. При действующем тарифе требуются меры государственной поддержки. При соблюдении этих двух факторов, по данным опросов, от 27% до 60% жителей частного сектора готовы перейти на альтернативные способы отопления.
«Сегодня важно, что сама проблема распределенных выбросов признана на уровне регионов и муниципалитетов. Следующий шаг — тиражирование уже работающих решений. Проект “Новое тепло” может стать такой моделью для городов, участников федерального проекта “Чистый воздух”», — подчеркнул руководитель программ развития СГК Игорь Загородний.