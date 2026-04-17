С помощью БПЛА спасатели обследуют территорию в поисках Усольцевых

Сейчас в Кутурчинском Белогорье ещё лежит снег.

17 апреля в Партизанском районе Красноярского края спасатели вновь приступили к поискам семьи Усольцевых, пропавшей осенью прошлого года во время похода в урочище Буратинка в окрестностях посёлка Кутурчин.

Сейчас в Кутурчинском Белогорье ещё лежит снег. Группа из пяти спасателей обследует территорию с использованием беспилотных летательных аппаратов. Работы продлятся несколько дней.

«Обследуют определенный участок местности с использованием БПЛА», — сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республики Хакасия.

Напомним, что семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года, однако активная фаза поисков началась только 1 октября и продлилась до 12 октября. Операцию пришлось свернуть из-за непогоды — в Кутурчинском Белогорье выпал глубокий снег.

Тем не менее спасатели, полицейские и следователи продолжают периодически выезжать к месту исчезновения семьи. Полномасштабные поиски возобновятся после того, как в районе Минской петли сойдёт снег. Это случится не раньше мая.

Сын пропавшей Ирины Усольцевой Данил Баталов также намерен лично участвовать в поисках родственников.

