Гонорар Биковича взлетел до 2 млн за смену — график расписан на полгода

Гонорар актера Милоша Биковича за один съемочный день может достигать 2 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к кинопроизводству.
По его данным, стандартная смена длится около 12 часов. Размер оплаты не зависит от формата проекта — речь идет как о кино, так и о телевизионных работах.
Как уточняется, при заключении контрактов менеджмент артиста требует отдельно компенсировать налоговые выплаты. В результате заказчик оплачивает не только гонорар, но и дополнительно 13% от суммы.
Источник также сообщил о высокой загрузке актера. Новые проекты с его участием могут стартовать не ранее чем через полгода после подачи заявки. На данный момент график расписан до конца 2026 года.
При выборе ролей, по информации собеседника агентства, приоритет отдается полнометражным фильмам и крупным сериалам с сильной командой.
Сам актер ранее заявлял, что принимает участие только в проектах, представляющих для него художественный интерес.
