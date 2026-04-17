Экоуроки о защите окружающей среды проходят в школах Красноярского края

В Красноярском крае стартовала серия экоуроков для школьников, где занятия проводят специалисты министерства экологии региона. Уже прошло 12 встреч с учениками Красноярска, Лесосибирска и Канского округа. В краевом центре участниками занятий стали школьники гимназий «Универс», № 14 и № 2, а также лицеев № 2 и № 3. Уроки проходят в интерактивном формате: ребят знакомят с реальной работой экологов, рассказывают о состоянии окружающей среды и разбирают распространенные мифы. Школьники не только слушают лекции, но и активно участвуют в обсуждениях, задают вопросы и делятся своим мнением о проблемах экологии. Такие уроки позволяют ребятам изнутри увидеть, как устроена работа в рамках проекта «Чистый воздух», и осознать личную ответственность за то, что происходит вокруг. Экологическая культура закладывается с детства, и каждый состоявшийся разговор — это наш вклад в будущее региона. Повзрослев, дети станут грамотными и неравнодушными защитниками природы родного края, — поделилась первый заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк. В пресс-службе министерства подчеркивают, что это новое направление работы. В ближайшие два месяца планируется провести занятия примерно в 20 учебных заведениях. Следующими станут города-участники федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие» — Ачинск и Минусинск. Кроме того, школьников приглашают присоединиться к акции «Выбираю чистый воздух», направленной на формирование экологичных привычек и вовлечение жителей в заботу о природе.