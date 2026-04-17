Огромные деньги — на туризм Луганщины

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 100 миллионов рублей направили на развитие туризма в ЛНР в 2026 году.
Предприниматели строят кемпинги, бассейны, пляжи и другую инфраструктуру. Теперь на отдых в Луганщину всё чаще приезжают жители других регионов страны. Особое внимание руководство ЛНР уделяет сохранению исторической памяти и увековечиванию подвигов русского народа.
Об этом сообщил ТГ-канал Минэкономики ЛНР.
Например, в Свердловском районе ЛНР на выделенные государством грант на базе отдыха за год построили подогреваемый крытый бассейн. Проложен интересный маршрут для автотуризма.
