Россияне массово регистрируются в южнокорейском мессенджере: граждане переходят в KakaoTalk

Россияне начали регистрироваться в мессенджере южнокорейского производителя KakaoTalk. В последнее время платформа наблюдает резкий приток пользователей из РФ. Так оповестил менеджер PR-отдела мессенджера компании Kakao Corporation Ли Сын Тхэ, цитирует РИА Новости.
Он проинформировал о росте числа пользователей с иностранными IP-адресами. Внутри компании ведется статистика по странам.
«Число пользователей из России выросло. Такой рост действительно есть. Хотя мы не раскрываем цифры, резкое увеличение мы фиксируем», — констатировал Ли Сын Тхэ.
Интерес к платформе может быть связан с блокировкой Telegram в России. Как рассказали в Роскомнадзоре, мессенджер продолжает нарушать законодательство РФ. В связи с этим РКН применяет ограничительные меры в отношении Telegram.