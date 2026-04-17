«Единая Россия» запустила акцию «Для детей Донбасса с теплом из Сибири»

Красноярское региональное отделение партии и гуманитарный центр «Единой России» проводят акцию «Для детей Донбасса с теплом из Сибири» ко Дню защиты детей.
Традиционно перед летними каникулами депутаты всех уровней, активисты и сторонники партии соберут гумпомощь для детей подшефного Свердловского муниципального округа.
Главная цель акции — организовать летний отдых для детей, проживающих в социальных учреждениях. Для ребят соберут спортивный инвентарь, настольные и развивающие игры, книги, наборы для творчества, канцелярию.
«Гуманитарный центр “Единой России” активно поддерживает жителей Свердловска и Свердловского района ЛНР. Акции по сбору помощи для детей стартовали в 2022 году и получили хороший отклик. С тех пор стали доброй традицией. Эти инициативы особенно важны в преддверии учебного года и летних каникул не только для детей, но и для педагогов, родителей. Мы помогаем собрать ребят в школу, а помощь к 1 июня делает летние каникулы насыщенными и интересными», — отметил губернатор Красноярского края, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Михаил Котюков.
Сбор груза планируется завершить к началу мая, затем он будет направлен в Свердловск.
Напомним, между Красноярским краем и Свердловским муниципальным округом ЛНР подписано соглашение о сотрудничестве. Сибирский регион помогает субъекту ЛНР в восстановлении инфраструктуры, ремонте образовательных и социальных учреждений. А гуманитарный волонтерский центр партии «Единая Россия» оказывает гуманитарную помощь. В 2025 году в рамках акции в Свердловск для учеников начальной школы было отправлено 864 портфелей с наборами тетрадей и канцелярии.