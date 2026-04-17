«Известия»: 10 миллионов россиян могут попасть под контроль ФНС из-за переводов

Около 10 миллионов граждан РФ могут попасть под усиленный контроль Федеральной налоговой службы (ФНС) из-за переводов на карты. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщили «Известия», ссылаясь на экспертов.
В конце марта правительство внесло в Государственную думу законопроект, предполагающий усиление контроля за переводами физических лиц. Документ дает ФНС право получать от Банка РФ данные о гражданах с признаками незадекларированной предпринимательской деятельности.
Эксперты считают, что изменения коснутся от семи до 10 миллионов граждан. В первую очередь это затронет тех, кто регулярно получает доход от услуг, сдачи площадей в аренду или торговли, но не оформлен как самозанятый или ИП. Наиболее уязвимы сферы с частыми переводами: индустрия красоты, ремонт и строительство, работы на участках, автосервисы и аренда недвижимости.
— Внимание привлекут россияне со стабильными поступлениями от 200 тысяч рублей в месяц и выше — фрилансеры, арендодатели и частные специалисты, — высказался директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков в беседе с газетой.
Все это приведет к поиску обходных схем, отметила начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова. Часть расчетов россиян может уйти в наличные, также будет дробление доходов, то есть распределение поступлений между родственниками или доверенными лицами, чтобы не превышать лимиты.
С 1 июля этого года в РФ для переводов и платежей через Систему быстрых платежей (СПБ) нужно будет вводить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Как нововведения отразятся на экономике, рассказал доктора экономических наук Алексея Зубец.