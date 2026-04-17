Пограничный отряд Украины столкнулся с серьёзными потерями, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
В материале сказано, что речь идёт о 5-м пограничном отряде, который находился в районе населённого пункта Новая Сечь Сумской области.
«Некрологи украинских пограничников показали, что 10 апреля в районе села Новая Сечь в результате огневого поражения существенные потери понёс сумской пограничный отряд (5 пого)», — говорится в сообщении.
Военнослужащие российской группировки войск «Север» продолжают создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.