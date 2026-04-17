Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Погранотряд Украины понёс тяжёлые потери в Сумской области

Пограничный отряд Украины понёс тяжёлые потери в районе населённого пункта Новая Сечь Сумской области, об этом свидетельствуют украинские некрологи.

Источник: Аргументы и факты

Пограничный отряд Украины столкнулся с серьёзными потерями, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

В материале сказано, что речь идёт о 5-м пограничном отряде, который находился в районе населённого пункта Новая Сечь Сумской области.

«Некрологи украинских пограничников показали, что 10 апреля в районе села Новая Сечь в результате огневого поражения существенные потери понёс сумской пограничный отряд (5 пого)», — говорится в сообщении.

Военнослужащие российской группировки войск «Север» продолжают создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.

