В Прикамье предлагают смягчить правила для АЗС в водоохранных зонах

Предлагается разрешить строительство и обновление АЗС в водоохранных зонах.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Законодательного собрания Пермского края выступили с инициативой изменить федеральные нормы, касающиеся размещения автозаправок. Они намерены направить обращение в Госдуму с предложением пересмотреть действующие ограничения.

Речь идёт о том, чтобы разрешить строительство и обновление АЗС в пределах городских округов, даже если они находятся в водоохранных зонах. Кроме того, предлагается допустить реконструкцию заправок у воды и за границами населённых пунктов.

Сейчас законодательство запрещает как возведение новых объектов, так и модернизацию уже работающих АЗС в таких территориях. По мнению региональных властей, это мешает компаниям обновлять оборудование и внедрять современные технологии, которые могли бы снизить вред для окружающей среды.