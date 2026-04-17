Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк

Воздушно-космические силы России осуществили запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
Боевой расчет ВКС 17 апреля провел пуск ракеты среднего класса с космическими аппаратами, запущенными в интересах Минобороны России. Старт прошел в штатном режиме.
По данным ведомства, ракета взята на сопровождение средствами наземного измерительного комплекса космодрома.
Напомним, 3 апреля с космодрома Плесецк была успешно запущена ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1а». При запуске все системы отработали без замечаний.
Ранее KP.RU сообщал, что в первом квартале 2027 года состоится первый запуск сверхлегкой ракеты «Старт-1М» с космодрома Восточный. Он пройдет в рамках совместного проекта Роскосмоса и частного инвестора «Новый старт». Запускать будут конверсионную ракету, которую готовят совместно с Московским институтом теплотехники.