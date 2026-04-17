Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк

Ранее KP.RU сообщал, что в первом квартале 2027 года состоится первый запуск сверхлегкой ракеты «Старт-1М» с космодрома Восточный. Он пройдет в рамках совместного проекта Роскосмоса и частного инвестора «Новый старт». Запускать будут конверсионную ракету, которую готовят совместно с Московским институтом теплотехники.