В Хабаровске раскрыли схему с возвратами и пропажей техники на 700 тысяч

В Хабаровске сотрудники полиции выявили схему хищения денежных средств и цифровой техники из магазина электроники. — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Как установили оперативники отдела экономической безопасности, к противоправным действиям причастен 29-летний бывший руководитель торгового зала. Мужчина уже уволился из компании, однако, по данным следствия, именно в период работы он проводил фиктивные операции с возвратами товаров.
По версии полиции, злоумышленник оформлял возвраты якобы купленной клиентами техники, используя их персональные данные. На основании этих операций из кассы выдавались наличные деньги, которые фактически не возвращались покупателям. Таким образом, он мог систематически присваивать выручку магазина.
Отдельно установлено, что в ряде случаев фигурант принимал от клиентов возвращаемые мобильные телефоны, но не передавал их на склад, как того требовала инструкция. Вместо этого технику он, предположительно, реализовывал через комиссионные магазины.
Общий ущерб, по данным ревизии, составил около 702 тысяч рублей. Хищения, как отмечают в полиции, происходили с июня по ноябрь 2025 года.
Сейчас подозреваемый трудоустроен в другой организации и проживает в хостеле в Железнодорожном районе Хабаровска.
Во время обыска у него изъяли смартфон и 5 тысяч рублей. Также следствие ходатайствует о наложении ареста на банковские счета фигуранта для возмещения ущерба.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Максимальное наказание по статье — до шести лет лишения свободы. В отношении мужчины избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.