Определились все пары плей-офф НХЛ

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Стали известны все пары плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
На Востоке в первом раунде Кубка Стэнли сыграют «Баффало» и «Бостон», «Тампа» и «Монреаль», «Каролина» и «Оттава», «Питтсбург» и «Филадельфия». На Западе встретятся «Колорадо» и «Лос-Анджелес», «Даллас» и «Миннесота», «Вегас» и «Юта», «Эдмонтон» и «Анахайм». Во всех командах, кроме «Баффало», играют российские хоккеисты.
Плей-офф стартует 18 апреля матчем «Каролина» — «Оттава», начало — 22:00 мск.
