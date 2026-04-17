Определились все пары плей-офф НХЛ

Розыгрыш Кубка Стэнли стартует 18 апреля.

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Стали известны все пары плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

На Востоке в первом раунде Кубка Стэнли сыграют «Баффало» и «Бостон», «Тампа» и «Монреаль», «Каролина» и «Оттава», «Питтсбург» и «Филадельфия». На Западе встретятся «Колорадо» и «Лос-Анджелес», «Даллас» и «Миннесота», «Вегас» и «Юта», «Эдмонтон» и «Анахайм». Во всех командах, кроме «Баффало», играют российские хоккеисты.

Плей-офф стартует 18 апреля матчем «Каролина» — «Оттава», начало — 22:00 мск.

